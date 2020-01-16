وزيرا صناعة مصر والكونغو يبحثان تعزيز التعاون الصناعى









عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع جوليان بالوكو كاهونجايا وزير الصناعة بدولة الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والكونغو في ظل المقومات والامكانات الكبيرة بالبلدين ووفرة الموارد الزراعية والتعدينية التي تؤهل لقيام عدد كبير من المشروعات الصناعية المشتركة بمصر والكونغو.





وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول امكانية نقل الخبرات الصناعية المصرية المتطورة للصناعة الكونغولية خاصة فيما يتعلق بانشاء المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة، مشيرةً إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعى والتعدين والطاقة وصناعة الكابلات.





ولفتت "جامع" إلى أن اللقاء استعرض المقومات الصناعية والاستثمارية المتاحة بالبلدين وتحديد فرص التعاون الاقتصادي المشترك للعمل خلال المرحلة المقبلة على انشاء مزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات.





وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الاستثمارية المصرية بالسوق الكونغولي في توسيع العمل المشترك وبدء مشروعات جديدة بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصري، لافتةً إلى استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية للكوادر الكونغولية لسد احتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الفنية المؤهلة.





ومن جانبه أكد جوليان بالوكو كاهونجايا وزير الصناعة الكونغولي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات، مشيراً الى ان ملف التنمية الصناعية يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.





وأضاف كاهونجايا -ان زيارته للقاهرة برفقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكونغولي على راس وفد رفيع المستوى من الحكومة الكونغولية - تستهدف بحث سبل تفعيل التعاون بين البلدين في مجالات التصنيع والاتصالات خاصة في ظل الخبرات المتميزة التي تتمتع بها مصر في هذة المجالات.





ولفت إلى حرص القيادة السياسية بدولة الكونغو الديمقراطية على اعادة بناء قطاعات الزراعة والصناعة الكونغولية خاصة في ظل حالة الاستقرار السياسي والامني الذي تشهدها البلاد مؤخراً والتي تمثل رسالة ثقة لدوائر الاعمال العالمية للمشاركة في مشروعات صناعية قائمة على الموارد الطبيعية الضخمة المتاحة.





واشار الى ان هناك فرص كبيرة لانشاء مشروعات مصرية كونغولية مشتركة في المجال الزراعي خاصة وان الكونغو تمتلك ما يقارب من 80 مليون فدان من الاراضي الصالحة للزراعة كما انها تستورد بنحو 1.5 مليار دولار حاصلات زراعية سنوياً، لافتا الى امكانية استقدام شركات مصرية عاملة في مجال انشاء المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة لتدشين عدد من المشروعات بالكونغو خلال المرحلة المقبلة خاصة وان مصر لديها خبرات كبيرة في هذا المجال.





واضاف ان هناك فرص كبيرة ايضا لانشاء مشروعات مصرية كونغولية مشتركة في مجال توليد الطاقة الكهرومائية لتوفير الكهرباء للمواطنين وللقطاع الصناعى.



















