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البيئة تنجح في إعادة 8 تماسيح لبيئتها الطبيعية

الخميس 16/يناير/2020 - 10:44 ص
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بوابة الفجر
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نجحت وزارة البيئة، في إعادة إطلاق 8 تماسيح إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر في محافظة أسوان، وذلك  بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة، وفريق وحدة التماسيح، وشرطة البيئة والمسطحات، بحضور عدد من الخبراء والمختصين بالتنوع البيولوجي والحياة البرية، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحماية التنوع البيولوجي والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في الحياة البرية.

وأكدت وزيرة البيئة، أنه تم معاينة التماسيح وإجراء كافة القياسات المطلوبه عليها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق، فى إطار جهود الوزارة لتنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالإنقراض، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية وكذلك اتفاقيه سايتس.

يذكر أنه قد تم ضبط التماسيح المذكورة خلال حملة تفتشية للوزارة على محلات بيع الحيوانات في الهرم، الأسبوع الماضى، بالمخالفة للقانو،ن حيث تم توفير الرعاية البيطرية لهم حتى تم الاطلاق.
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