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أخبار البورصة المصرية .. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة الخميس

الخميس 16/يناير/2020 - 10:34 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الخميس  أخر جلسات الأسبوع  علي ارتفاع جماعي  بأداء المؤشرات مع ترقب قرار البنك المركزى فى إجتماعه  اليوم بشان سعر الفائدة ، و البت فى ضريبة الدمغة مع وزارة المالية.

مؤشرات البورصة المصرية 

ارتفع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 المؤشر الرئيسي بنحو 0.05 % عند مستوى 13776.2 نقطة ، وارتفع إيجي اكس 70 بنحو 0.06 %عند مستوى 533.5 نقطة، وزاد  مؤشرايجي اكس 100 بنحو 0.09 بالمائة عند مستوى 1384.3 نقطة.


أخبار البورصة المصرية يوم الأربعاء 15-1-2020

أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية  تداولات  أمس الاربعاء على تباين ، لينهى  المؤشرالرئيسى على ارتفاع طفيف بـ 0.09% عند 13769 نقطة ، كذلك المؤشر السبعينى الذى انهى على إرتفاع بـ 0.6% عند 533.23 نقطة ، فيما انهى المؤشر Egx50 و المؤشر الثلاثينى محدد الاوزان بالمنطقة الحمراء . و الذى جاء بقيم تداول أقل من المتوسط بلغت 475 مليون جنيه ، و مخطط سيولة 48.6% للشراء ،، بحجم تداول 103 مليون سهم من خلال 17.063 صفقة ، بالتداول على 165 ورقة مالية ، ربحت منها 65 ورقة ، و تراجعت 65 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 35 ورقة دون تغيير . لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدة على ارتفاع بـ 1.4 مليار جنيه مسجلا 699.950 مليار جنيه
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