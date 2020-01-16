أزمة نارية تضرب الزمالك قبل موقعة المصري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة قوية خلال مباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي، والتي تجمع بين الفريقين لحساب الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الممتاز.

ويفتقد الزمالك لطارق حامد لاعب وسط الفريق، بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث ضد الجونة بالأمس.

وكان الزمالك قد انتصر على الجونة بثنائية بالأمس، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري.

ويبحث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن بديل طارق حامد في تشكيل الزمالك أمام المصري، في ظل قوة وسط الفريق البورسعيدي، ويفاضل كارتيرون بين محمد حسن وأحمد سيد زيزو لتعويض غياب طارق حامد.

ويدرك كارتيرون جيدا، أن غياب طارق حامد سيؤثر كثيرا على قوة وسط الزمالك، والذي يعد أفضل خطوط الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.

ويلتقي الزمالك مع المصري الاثنين المقبل في السابعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

ويتواجد الزمالك حاليا في المركز الثالث في مسابقة الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة خاضهم بفارق 9 نقاط عن الأهلي المتصدر.