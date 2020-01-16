Advertisements
Advertisements
Advertisements

أزمة نارية تضرب الزمالك قبل موقعة المصري

الخميس 16/يناير/2020 - 10:34 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة قوية خلال مباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي، والتي تجمع بين الفريقين لحساب الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الممتاز.

 

ويفتقد الزمالك لطارق حامد لاعب وسط الفريق، بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث ضد الجونة بالأمس.

 

وكان الزمالك قد انتصر على الجونة بثنائية بالأمس، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري.

 

ويبحث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن بديل طارق حامد في تشكيل الزمالك أمام المصري، في ظل قوة وسط الفريق البورسعيدي، ويفاضل كارتيرون بين محمد حسن وأحمد سيد زيزو لتعويض غياب طارق حامد.

 

ويدرك كارتيرون جيدا، أن غياب طارق حامد سيؤثر كثيرا على قوة وسط الزمالك، والذي يعد أفضل خطوط الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.

 

ويلتقي الزمالك مع المصري الاثنين المقبل في السابعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

 

ويتواجد الزمالك حاليا في المركز الثالث في مسابقة الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة خاضهم بفارق 9 نقاط عن الأهلي المتصدر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

طارق حامد الزمالك والمصري الزمالك أخبار الزمالك اليوم أخبار الزمالك

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 14 ساعة

بديل سواريز.. تطور جديد في برشلونة بشأن الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 19 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة نارية تضرب الزمالك قبل موقعة المصري

منذ ساعة

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

كيكي سيتين يفاجئ برشلونة بقرار ناري بشأن كوتينيو

منذ ساعتين و 16 دقيقة

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ يوم

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفى الفقي يحدد الحل الأقوى لإنهاء أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

إقالة وزيرة الصحة.. بيان عاجل يتهم هالة زايد بالتسبب في وفاة أطباء المنيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

رقم كبير.. تكلفة صفقة أليو بادجي على الأهلي

منذ ساعتين

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 14 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

رسالة نارية من نجم الإسماعيلي قبل موقعة الزمالك

أزمة نارية في الأهلي قبل موقعة المصري

عاجل.. أزمة مدوية تضرب الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

رسالة نارية.. طارق حامد يسير على خطى كهربا في الزمالك

على خطى محمد صلاح.. رد مفاجئ من طارق حامد على تجاهل الزمالك

أزمة عنيفة تضرب عائلة مرتضى منصور في الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

10:53 ص

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

10:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status