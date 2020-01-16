قافلة بيطرية مجانية لخدمة المربين والمزارعين بمحافظة الفيوم

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، واستمرارا لجهود وزاره الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم صغار المربيين في القري الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية ممولة من ADP بمراكز محافظة الفيوم، بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الانتاج الحيواني، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وذلك في الفترة من 11يناير إلى 16 يناير 2020، في مراكز: طامية، ويوسف الصديق، واطسا.





وصرح الدكتور هاني حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن القافلة تقدم خدماتها لصغار المربيين مجانا في القرى الأكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسليه، وإجراء التلقيح الاصطناعي، وتنفيذ العمليات الجراحية، والتحصينات الغير سياديه، والمسح الوبائي للأمراض، وتدريب شباب الأطباء البيطريين علي التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية مثل: «السونار، والتلقيح الصناعي، وعمل ندوات ارشاديه عن تدوير المخلفات الزراعية، واستخدامها في تغذية الحيوان لخفض تكاليف تغذية الحيوانات، وعمل ندوه عن استخدامات الدوبلر في حل المشاكل التناسلية، وعن الجديد في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية لحيوان المزرعة، ورفع الانتاجيه.





واختتمت فعاليات القافلة بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الذي أشاد بجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في خدمة مواطني المحافظة والتي يمتهن معظم سكانها الزراعة.