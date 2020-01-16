Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على موعد حفل راغب علامة في تونس

الخميس 16/يناير/2020 - 10:36 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا،وذلك في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة سوسة في تونس، وذلك يوم السبت القادم الموافق ١٥ فبراير.

نشر راغب صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق راغب على الصورة قائلاً :"انتظروني في سوسة تونس يوم 15 فبراير، أراكم جميعًا هناك".

ومن المُقرر أن يقدم راغب خلال الحفل باقة من أغانيه المميزة منها، "اللى باعنا"،"مبهزرش"،"تركينى لحالى"،"نسينى الدنيا".

وفي سياق آخر،طرح راغب علامة مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "كان غيرك أشطر"، و الأغنية من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار د.طلال، وإشراف عام خالد أبو منذر.
Advertisements

أخبار تهمك

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ يوم

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 16 ساعة

بديل سواريز.. تطور جديد في برشلونة بشأن الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 11 دقيقة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 18 ساعة

كيكي سيتين يفاجئ برشلونة بقرار ناري بشأن كوتينيو

منذ ساعتين و 12 دقيقة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ 38 دقيقة

مصطفى الفقي يحدد الحل الأقوى لإنهاء أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة نارية تضرب الزمالك قبل موقعة المصري

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 19 ساعة

إقالة وزيرة الصحة.. بيان عاجل يتهم هالة زايد بالتسبب في وفاة أطباء المنيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 14 ساعة

رقم كبير.. تكلفة صفقة أليو بادجي على الأهلي

منذ ساعتين

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

10:53 ص

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

10:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status