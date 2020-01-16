تعرف على موعد حفل راغب علامة في تونس

يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا،وذلك في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة سوسة في تونس، وذلك يوم السبت القادم الموافق ١٥ فبراير.



نشر راغب صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق راغب على الصورة قائلاً :"انتظروني في سوسة تونس يوم 15 فبراير، أراكم جميعًا هناك".



ومن المُقرر أن يقدم راغب خلال الحفل باقة من أغانيه المميزة منها، "اللى باعنا"،"مبهزرش"،"تركينى لحالى"،"نسينى الدنيا".



وفي سياق آخر،طرح راغب علامة مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "كان غيرك أشطر"، و الأغنية من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار د.طلال، وإشراف عام خالد أبو منذر.