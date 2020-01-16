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مواهب فوق الـ60 في "The Voice Senior"

الخميس 16/يناير/2020 - 10:33 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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مواهب تجاوزت الـ 60 من عمرها، حان الوقت كي تطل أمام الوطن العربي بتلك الموهبة من خلال الموسم الأول للصيغة العربية من البرنامج العالمي "The Voice Senior".

وانطلق تصوير البرنامج بالفعل على أن يعرض قريباً عبر شاشة "MBC"، على أن تضم لجنة المدربين أربعة نجوم هم: هاني شاكر ونجوى كرم وملحم زين وسميرة سعيد.

البرنامج انطلق تصويره بمرحلة "الصوت وبس"، التي تتكون من حلقتين فقط، ويطل فيها المشاركون من جميع أنحاء الوطن العربي كي يقدموا أصواتهم رغبة في التفات أحد المدربين لهم.

ويستطيع كل مدرب أن يضم أربعة أصوات إلى فريقه، يتمكن من ضم اثنين منهم لمرحلة النهائيات، حيث يغني كل متسابق أغنية منفردة وصولا إلى الحلقة الأخيرة التي تنتهي بتتويج الفائز بلقب الموسم الأول من البرنامج.

الموسم الأول من البرنامج يتولى تقديمه ياسر السقاف وأنابيلا هلال، حيث يرافقان المتسابقين على المسرح ويرصدان لحظاتهم خلف الكواليس.


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