عاجل.. وفاة والد المُصارع "ذا روك" عن عمر يناهز الـ 75



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن روكي جونسون بدأ مسيرته كمصارع محترف في منتصف حقبة السيتينيات.



وأنضم روكي جونسون للاتحاد الدولي للمصارعة الحرة WWE، في عام 1983، وحقق شهرة واسعة في عالم المصارعة منحته شرف الانضمام لغرفة الشهرة التي تضم أكبر اسماء المصارعين المحترفين في تاريخ الاتحاد.

وقدم الاتحاد الدولي للمصارعة الحرة نعيا مؤثرا لرحيل روكي جونسون، بوصفه، أنه من أقوى المصارعين في تاريخ الاتحاد على الصعيد الجسدي ومن الشخصيات الأكثر صلابة التي شهدتها الرياضة.



ومن الإنجازات التي سجلت في تاريخ المصارعة الحرة باسم روكي جونسون، أنه ومعه المصارع "توني أطلس"، كانا أول ثنائي في المصارعة الحرة من أصل أفريقي يحقق بطولة الاتحاد WWE في التاريخ.





توفى صباح اليوم الخميس، روكي جونسون المصارع المحترف السابق، ووالد النجم الكبير دوين جونسون الشهير بالصخرة عن عمر يناهز الـ 75.