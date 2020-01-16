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إصابة 4 عمال إثر سقوط حديد التسليح عليهم أثناء العمل في قنا
الخميس 16/يناير/2020 - 10:33 ص
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بسام عبدالحميد
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أصيب 4 عمال صباح اليوم الخميس، في مركز نقادة، جنوب محافظة قنا، إثر سقوط حديد التسليح الخاص بأحد الكباري العلوية، أثناء العمل.
البداية كانت بتلقي الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الاسعاف في قنا، إخطارا يفيد بإصابة 4 عمال إثر سقوط حديد التسليح الخاص بأحد الكباري العلوية، أثناء العملن على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين، وجاري تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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