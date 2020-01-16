Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة 4 عمال إثر سقوط حديد التسليح عليهم أثناء العمل في قنا

الخميس 16/يناير/2020 - 10:33 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
Advertisements
أصيب 4 عمال صباح اليوم الخميس، في مركز نقادة، جنوب محافظة قنا، إثر سقوط حديد التسليح الخاص بأحد الكباري العلوية، أثناء العمل.

البداية كانت بتلقي الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الاسعاف في قنا، إخطارا يفيد بإصابة 4 عمال إثر سقوط حديد التسليح الخاص بأحد الكباري العلوية، أثناء العملن على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين، وجاري تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
Advertisements

أخبار تهمك

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ حوالي 15 ساعة

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

الموت يفجع المطربة نداء شرارة

منذ حوالي 4 ساعات

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب عن مفاوضات السد: "كان نفسنا نزغرد.. بس لسه شوية"

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن أول لاعب يتم استبعاده في عهد مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| بكلمة واحدة.. بدرية طلبة تحسم الجدل حول خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ ثلث ساعة

أزارو يرفض الإعارة ويطالب بالرحيل نهائياً

منذ حوالي 5 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يعتذر لـ"فالفيردي" ويوجه رسالة نارية لكيكي سيتين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:00 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

06:23 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

رد الدين.. الأهلي يقرر بقاء صالح جمعة خوفاً من تكرار سيناريو كهربا

09:05 ص

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status