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سعر الدولار اليوم الخميس 16-1-2020 في مصر

الخميس 16/يناير/2020 - 09:29 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر 


استقر سعر الدولار اليوم الخميس 16-1-2020 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر، ويشهد سعر الدولار حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الحالية.

 كان سعر الدولار تراجع بأـكثر من 3 قروش خلال التعاملات المسائية أمس الأربعاء وجاءت أسعار الدولار في البنوك على النحو التالي:

 تحركات سعر الدولار في البنوك 
انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.8114 جنيه للشراء، و15.9114 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدولار قرشا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك البركة إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيها للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة إلى 15.81 جنيه للشرائ، و15.91 جنيه للبيع، وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع، وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع، فيما هبط سعر الدولار 4 قروش في بنك العربي الأفريقي إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 5 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.
خسائر الدولار في 2020

 خسائر سعر الدولار في البنوك خلال 2020
فقدت أسعار الدولار حوالى 180 قرش خلال 2020، وأرجع البنك المركزي ذلك التراجع إلي الزياده الملحوظة فى موارد البنوك من النقد الاجنبى و خاصه من استثمارات صناديق النقد الاجنبى فى الأسواق الماليه المصريه، وبلغ إجمالى تدفقات النقد الاجنبى للبنوك سجل حوالى 1.7 مليار دولار منذ يوم الاربعاء الماضى حتى اليوم.






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