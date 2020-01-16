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خبير عسكري: نخوض حربا وعلى الشعب مواجهة الشائعات

الخميس 16/يناير/2020 - 09:45 ص
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الغباري
الغباري
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن جماعة الإخوان، لم تعد تمتلك إلا بث الشائعات، واستخدام العناصر الإرهابية، فهم يستهدفون هدم الدولة من الداخل.

وطالب خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، المواطنين عندما يستمعوا إلى خبر أو معلومة، أن يفكروا فيها قبل أن يصدقوها، ويتداولوها بينهم، ويبحثوا عن مصدرها معلقا: "الرهان على وعي المواطن".

وأضاف أن الشعب المصري، يجب أن يدرك أننا نخوض حربًا، ويجب أن يواجه الشائعات، مختتما بقوله "لا ترددوا كلمة قبل معرفة مصدرها".


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