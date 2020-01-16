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رقم كبير.. تكلفة صفقة أليو بادجي على الأهلي

الخميس 16/يناير/2020 - 09:33 ص
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أليو بادجي
أليو بادجي
الفجر الرياضي
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وضع النادي الأهلي الرتوش النهائية على صفقة السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري بعد مفاوضات جادة خاضها أمير توفيق مدير التعاقدات في النمسا.

وتبلغ قيمة صفقة بادجي 1.5 مليون دولار ما يعادل 22 مليون جنيه يحصل عليها رابيد فيينا للاستغناء عن اللاعب صاحب الـ22 عامًا وذلك بالإضافة على إلى الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب والذي سيكون ضمن الفئة الأولى أي 9 ملايين جنيه في الموسم الواحد ليصل إجمالي الـ4 مواسم ونصف في الأهلي 62 مليون جنيه.

وأبدى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إعجابه الشديد بقدرات بادجي خاصة مع طوله الواضح وقدرته على التعامل مع الكرات العرضية بشكل جيد داخل منطقة الجزاء.


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