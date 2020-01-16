كيكي سيتين يفاجئ برشلونة بقرار ناري بشأن كوتينيو

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة يرغب في إحياء مسيرة فيليب كوتينيو في كامب نو مرة أخرى.

وذكرت معلومات إذاعة ‘‘كادينا سير‘‘ الإسبانية، سيكون لدى كيكي سيتين بالفعل أفكار واضحة للغاية حول أسلوب اللعب الذي يرغب في تطبيقه في تشكيلة برشلونة خلافًا لما قدمه فالفيردي بألوان الفريق الكاتالوني.

وتابعت الإذاعة الشهيرة أن سيتين سيكون أقرب إلى ‘‘DNA‘‘ برشلونة من حيث طريقة اللعب والأداء، فهو من عشاق حيازة الكرة والتمرير القصير، وهو الأسلوب الذي عُرف به البارسا، مع وضع ذلك في الاعتبار، قام سيتين باستدعاء جوهرة اللا ماسيا ريكي بويغ للعمل مع الفريق الأول، وأشار إلى أنه سيفكر في سوق الانتقالات الصيفي مع هذه الفلسفة.

وتشير آخر التقارير إلى أن سيتين سيمنح فيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونيخ حاليًا فرصة ثانية بقميص برشلونة في الموسم المقبل بعد نهاية إعارته مع العملاق البافاري في نهاية الموسم، حيث بدلًا من صرف أموالًا طائلة في الميركاتو على لاعبين جدد، سيقرر الاعتماد على اللاعب البرازيلي مجددًا.

ووصل كيكي سيتين إلى برشلونة بالأمس وتولى زمام الأمور كمدير فني جديد للفريق الكاتالوني حتى عام 2022 بدلًا من المدرب السابق إرنستو فالفيردي.