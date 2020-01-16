"حبيبي وأستاذي".. حمدي الميرغني يهنئ سمير غانم بعيد ميلاده

"مسلسل فلانتينو"



يشار ان الفنان حمدي الميرغني قد أنتهي من تصوير مسلسل "فلانتينو" والمسلسل من بطولة الفنان عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2020.





حرص الفنان حمدي الميرغني على تهنئة الفنان الكبير سمير غانم في عيد ميلادة، ونشر حمدي، صورة تجمعهما في حفل زفافة، و وجهه له كلمات خاصة قائلاً له:" كل سنه وحضرتك أستاذ الكوميديا في الدنيا كلها كل سنه وحضرتك أطيب فنان في الدنيا كلها كل سنه وحضرتك حبيبي وأستاذي وأبويا بحبك أووووووووووي ربنا يديك الصحه ويخليك لأسرتك الكريمة ولينا وللجمهورك في الدنيا كلها".وتفاعل متابعيه معة الذين قاموا بمعايدة الفنان سمير غانم أيضاً، بكتابة تعليقات مهنئة له كالتالي: ""كل سنة وهو طيب ربنا يعطيه الصحة والعافية و يطول في عمره يا رب العالمين"، "كل سنه انت طيب الكوميديا الدنيا كلها"، "عقبال ١٠٠ سنه في صحة وراحة بال".يذكر أن الثنائي تعاونا في مسلسل في الـ "لا لا لاند" ابنته وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأشخاص برحلة إلي إندونسيا وتحدث بعض المشاكل التي تؤدي إلي عطل بالطائرة والتي تضطر قائدها لتغيير مسار الطائرة والهبوط بهم في إحدي جزر تايلاند، فيحاولوا أن يخرجوا من الجزيرة بأي طريقة مما يعرضهم للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية وشارك في بطولته "دنيا سمير غانم، شيماء سيف، هنا الزاهد، حمدي الميرغني بالأضافة الي مجموعة مميزة من نجوم الفن.