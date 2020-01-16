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اليوم.. آخر موعد للتقديم بمسابقة الأم المثالية 2020

الخميس 16/يناير/2020 - 09:08 ص
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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
آيات عامر
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اليوم الخميس، آخر موعد؛ لتلقي طلبات الاشتراك بمسابقة الأم المثالية 2020.

وجاءت شروط المسابقة كالتالي:- 


- أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020.

- ألا تكون الأم المتقدمة أمية.

- ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود (البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان) فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء.

- حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن غير القابل للتعلم وهو المعاق ذهنيًا.

وأشارت إلى أن شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020، تتضمن عدة عناصر منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه، والحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصًا على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء.

وكانت مديريات التضامن الاجتماعي، على مستوى الجمهورية، بدأت تلقى طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية 2020 في 15 ديسمبر 2019، وذلك استعدادًا لتنظيم الاحتفال المركزي للمسابقة خلال مارس المقبل.

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