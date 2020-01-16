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أليو بادجي يصل القاهرة اليوم لإتمام انتقاله إلى الأهلي والإعلان عن الصفقة غدًا

الخميس 16/يناير/2020 - 09:04 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يصل القاهرة مساء اليوم الخميس السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لإتمام عملية انتقاله للقلعة الحمراء.

وتوصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع رابيد فيينا النمساوي واللاعب للانضمام لصفوف النادي الأحمر وتدعيم خط هجومه.

ومن المنتظر أن يوقع بادجي على عقود انضمامه للنادي الأهلي، عقب اجتياز الفحص الطبي الذي سيوقع عليه بأحد مستشفيات القاهرة.

وسيقوم الأهلي بدفع مبلغ مليون ونصف المليون يورو إلى نادي رابيد فيينا النمساوي مقابل الصفقة، فيما سيحصل اللاعب على ٧٠٠ ألف دولار راتبًا سنويًا.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن صفقة أليو بادجي غدًا الجمعة وتقديمه إلى وسائل الإعلام.

وسيكون بادجي الصفقة الثانية التي يتعاقد معها الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدما ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة ٤ مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
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