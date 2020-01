نجوم "Bad Boys 3" يحتفلون بعرضه الخاص في هوليوود مع أسرهم

احتفل كل من النجم ويل سميث والنجم مارتن لورانس بالعرض الخاص لفيلمهما الجديد Bad Boys، الذي يمثل الجزء الثالث من سلسلة تحمل العنوان نفسه.



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات للثنائي خلال حضورهما للعرض الخاص للفيلم في هوليوود، في أجواء أسرية، حيث دعم النجم ويل سميث حضور أبناءه، كما شهد العرض حضور بنات النجم مالتن لورانس الثلاث.



ولن ينسى جيل التسعينيات شخصية الضابط مايك لاوري وزميله ماركوس، اللذان جسداها النجمين ويل سميث ومارتن لورانس في جزئي فيلم الأكشن الشهير BAD BOYS.



وبعد غياب 16 عام عن شاشات السينما، يعود النجمان لتجسيد هاتين الشخصيتين في جزء ثالث لهذه السلسلة الناجحة، في فيلم بعنوان bad boys for life.



وكانت عودة السلسلة في جزء ثالث، سببا في إدخال السعادة والبهجة على العديد من عشاق النجمين الكبار، وقد بالفعل تصوير مشاهد الجزء الجديد لطرحه بداية العام القادم.



ويستعد النجم ويل سميث للعودة أمام الكاميرات من جديد، بعد الكشف عن تفاصيل فيلمه السينمائي القادم والذي سيكون بعنوان The Council.



وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية التي أفادت بأن الدور الجديد الذي يجسده سميث بفيلم The Council، هو شخصية زعيم العصابات الشهير بمدينة نيويورك المعروف باسم Nicky Barnes.