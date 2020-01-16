"سبايك لي" يصنع تاريخ جديد لمهرجان "كان"



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن سبايك لي صنع تاريخا جديد لمهرجان كان، بعد أن أصبح أول رجل ذو بشرة سمراء يتقلد منصب رئيس المسابقة الرئيسية بمهرجان كان السينمائي على مدار تاريخه.



وعلق سبايك على اختيار مهرجان كان له بهذه المهمة، بقوله أنه فخور بكون أول أمريكي من أصل أفريقي، وأول رجل ذو أصول أفريقيا على الإطلاق يتم اختياره لهذه المهمة في تاريخ مهرجان كان.



ومن المقرر الإعلان عن بقية اسماء اعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان مع اقتراب انطلاق فعاليات الدورة رقم 73 من المهرجان التي تنطلق في الفترة بين 12 و23 مايو القادم 2020.



أعلنت اللجنة المسئولة عن تنظيم مهرجان كان السينمائي الدولي، عن المخرج الأمريكي ذو الأصول الأفريقي سبايك لي، ليكون رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان في دورته رقم 73 المرتقبة.