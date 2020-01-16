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مدير المرور يتفقد الخدمات بالطرق الصحراوية والسريعة

الخميس 16/يناير/2020 - 09:01 ص
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المرور
المرور
إيمان عبد العاطي
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تفقد اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق سيولة مرورية، وتحسبا لحدوث أي حوادث بالطرق.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور، تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة، بهدف إرشاد قائدي المركبات، مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث أو أعطال بسياراتهم، والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة، والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة، وذلك على مدار الـ24 ساعة، ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

وعززت الإدارة العامة للمرور، بالأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، إضافة إلى نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات، لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

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