مارجو روبي ونجمات Birds of Prey يزين غلاف مجلة Glamour magazine



ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من غلاف العدد وجلسة تصوير أجرتها مارجو برفقة نجمات الفيلم ماري إليزابيث وينستد وجورني سموليت بل، وروزي بيريز.



تعون مارجو بفيلم Birds of Prey، لشخصية "هارلي كوين" المستوحاة من القصص المصورة لشخصيات DC، التابعة لعالم أبطال "باتمان" وسوبرمان"، وشخصية "الجوكر".



وتعتبر شخصية "هارلي كوين" الحبيبة المقربة لشخصية جوكر في أحداث القصص المصورة، وهو ما سبق وقدمته مارجو في فيلم SUICIDE SQUAD.



تحظى شخصية JOKER الشريرة بمكانة مميزة ضمن شخصيات DC للقصص المصورة، لارتباطها عبر العصور بشخصية الرجل الوطواط الذي يعد من أكثر الشخصيات البطولية المحبوبة في القصص المصورة التابعة للشركة نفسها.



ومنذ عام 1966، ظهرت شخصية "جوكر" في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية ما بين مسلسلات وأفلام حية ورسوم متحركة، وذلك عبر 4 مسلسلات حية، ومسلسل رسوم متحركة، و5 أفلام سينمائية.



وعبر هذه الأعمال الفنية، قدم شخصية الجوكر الشرير 8 ممثلا، من ضمنهم النجم خواكين فينيكس الذي حظي بالعديد من الثناء على الطريقة التي قدم بها الجوكر في أحدت أفلامه الذي يعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



وبخلاف "فينيكس"، كان هناك 7 ممثلين جسدوا شخصية الجوكر على الشاشة الصغيرة، والشاشة الفضية، أولهم النجم "سيزر روميرو" الذي جسد الشخصية في مسلسل Batman الذي بث ما ين عام 1966 و1968.



ثم اختير "سيزر روبيرو" لتجسيد الشخصية نفسها في أول فيلم سينمائي ينتج لقصة باتمان، في عام 1966 وظهرت بالفيلم عدد من الشخصيات الشريرة المعروفة من عالم الرجل الوطواط مثل المرأة القطة، والرجل البطريق.



وفي عام 1989، تألق النجم جاك نيكلسون في تجسيده لشخصية الجوكر، في فيلم Batman بنسخته الجديدة، وصنف خلالها جاك ضمن قائمة مؤسسة الفيلم الأمريكية لأفضل 50 ممثل قاموا بتجسيد شخصيات شريرة في تاريخ السينما.



وبالعودة للمسلسلات، ظهرت شخصية جوكر في مسلسل الرسوم المتحركة الذي طرح لشخصية الرجل الوطواط في عام 1992، وجسدها صوتيا النجم الكبير مارك هامل.



زينت النجمة الكبيرة مارجو روبي، ومعها نجمات فيلمها الجديد "بيردز أوف بري"، غلاف عدد شهر يناير الجديد من مجلة Glamour magazine.