Advertisements
Advertisements
Advertisements

مارجو روبي ونجمات Birds of Prey يزين غلاف مجلة Glamour magazine

الخميس 16/يناير/2020 - 09:00 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

زينت النجمة الكبيرة مارجو روبي، ومعها نجمات فيلمها الجديد "بيردز أوف بري"، غلاف عدد شهر يناير الجديد من مجلة Glamour magazine.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من غلاف العدد وجلسة تصوير أجرتها مارجو برفقة نجمات الفيلم ماري إليزابيث وينستد وجورني سموليت بل، وروزي بيريز.

تعون مارجو بفيلم Birds of Prey، لشخصية "هارلي كوين" المستوحاة من القصص المصورة لشخصيات DC، التابعة لعالم أبطال "باتمان" وسوبرمان"، وشخصية "الجوكر".

وتعتبر شخصية "هارلي كوين" الحبيبة المقربة لشخصية جوكر في أحداث القصص المصورة، وهو ما سبق وقدمته مارجو في فيلم SUICIDE SQUAD.

تحظى شخصية JOKER الشريرة بمكانة مميزة ضمن شخصيات DC للقصص المصورة، لارتباطها عبر العصور بشخصية الرجل الوطواط الذي يعد من أكثر الشخصيات البطولية المحبوبة في القصص المصورة التابعة للشركة نفسها.

ومنذ عام 1966، ظهرت شخصية "جوكر" في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية ما بين مسلسلات وأفلام حية ورسوم متحركة، وذلك عبر 4 مسلسلات حية، ومسلسل رسوم متحركة، و5 أفلام سينمائية.

وعبر هذه الأعمال الفنية، قدم شخصية الجوكر الشرير 8 ممثلا، من ضمنهم النجم خواكين فينيكس الذي حظي بالعديد من الثناء على الطريقة التي قدم بها الجوكر في أحدت أفلامه الذي يعرض حاليا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وبخلاف "فينيكس"، كان هناك 7 ممثلين جسدوا شخصية الجوكر على الشاشة الصغيرة، والشاشة الفضية، أولهم النجم "سيزر روميرو" الذي جسد الشخصية في مسلسل Batman الذي بث ما ين عام 1966 و1968.

ثم اختير "سيزر روبيرو" لتجسيد الشخصية نفسها في أول فيلم سينمائي ينتج لقصة باتمان، في عام 1966 وظهرت بالفيلم عدد من الشخصيات الشريرة المعروفة من عالم الرجل الوطواط مثل المرأة القطة، والرجل البطريق.

وفي عام 1989، تألق النجم جاك نيكلسون في تجسيده لشخصية الجوكر، في فيلم Batman بنسخته الجديدة، وصنف خلالها جاك ضمن قائمة مؤسسة الفيلم الأمريكية لأفضل 50 ممثل قاموا بتجسيد شخصيات شريرة في تاريخ السينما.

وبالعودة للمسلسلات، ظهرت شخصية جوكر في مسلسل الرسوم المتحركة الذي طرح لشخصية الرجل الوطواط في عام 1992، وجسدها صوتيا النجم الكبير مارك هامل.
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: التخطيط لخطف نجم الأهلي على طريقة كهربا.. القضاء على حلم مصطفي محمد.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 12 ساعة

أليو بادجي يصل القاهرة اليوم لإتمام انتقاله إلى الأهلي والإعلان عن الصفقة غدًا

منذ ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل مكالمة حمادة صدقي ورئيس الهلال قبل التوقيع لسموحة

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يحدد الحل الأقوى لإنهاء أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس برشلونة يكشف مفاجأة في عقد المدرب كيكي سيتين

منذ حوالي 3 ساعات

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ يوم

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 17 ساعة

كيكي سيتين يفاجئ برشلونة بقرار ناري بشأن كوتينيو

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 17 ساعة

لواء طيار يكشف الجحيم المنتظر لمن يفكر في الاعتداء على مصر

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status