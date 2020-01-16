تمثيل متواضع للنجوم البريطانيون بترشيحات الأوسكار









وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الترشيحات شملت تمثيل محدود للفنانين البريطانيين، غير أن المرشحين من المملكة المتحدة، أعلن عنهم كمرشحين لعدد من الجوائز الرئيسة.



وكان من ضمن البريطانيين الذين حظوا بترشيحات أوسكار هذا العام، النجمة الشابة فلورنس بف، التي ترشحت لجائزة أفضل ممثلة بدور مساعد.



والنجم أنتوني هوبكينز الذي ترشح أيضا لجائزة أفضل ممثل في دور مساعد، والمخرج البريطاني سام مينديز الذي ترشح لجائزة أفضل مخرج.



وقالت صحيفة ديلي ميل أن أبرز من تغيب عن ترشيحات الأوسكار، النجمة جينفر لوبيز التي لم يحصل دورها في فيلم Hustlers على أي ترشح هذا العام.



كما لم تحصل أغنية النجمة بيونسيه بفيلم الأسد الملك على ترشح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل أغنية أصلية.



وكانت الصدمة الاكبر، بغياب فيلم "فروزين 2"، من ترشيحات جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، بالإضافة لخلو قائمة الترشيحات لجائزة أفضل مخرج من المخرجات النساء، وأبرزهن المخرجة جريتا جيرويج.



أعلن عن القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري، وقد شهدت هيمنة فيلم جوكر على العدد الأكبر من الترشيحات بإجمالي ترشحه لـ 11 جائزة.