جينفر لوبيز وبيونسيه أبرز المستبعدين من ترشيحات الأوسكار



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، كانت هناك غيابات صادمة للجمهور، باستبعاد عدد مميز من النجمات من قوائم الترشح هذا العام.



وقالت الصحيفة أن أبرز من تغيب عن ترشيحات الأوسكار، النجمة جينفر لوبيز التي لم يحصل دورها في فيلم Hustlers على أي ترشح هذا العام.



كما لم تحصل أغنية النجمة بيونسيه بفيلم الأسد الملك على ترشح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل أغنية أصلية.



وكانت الصدمة الاكبر، بغياب فيلم "فروزين 2"، من ترشيحات جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، بالإضافة لخلو قائمة الترشيحات لجائزة أفضل مخرج من المخرجات النساء، وأبرزهن المخرجة جريتا جيرويج.



أعلن عن القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري، وقد شهدت هيمنة فيلم جوكر على العدد الأكبر من الترشيحات بإجمالي ترشحه لـ 11 جائزة.