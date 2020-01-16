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نيويورك تايمز: Parasite يصنع تاريخ جديد للسينما الكورية الجنوبية

الخميس 16/يناير/2020 - 08:56 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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لم يكتف "بونج جون هوو"، بما حققه من تاريخ سيخلد في ذاكرة السينما العالمية، بعد أن أصبح فيلمه الناجح Parasite، أول فيلم كوري جنوبي يحقق جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته للعام الماضي.

حيث ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن فيلم Parasite صنع لنفسه تاريخ جديد، بأن أصبح أول فيلم كوري جنوبي، يترشح لـ 6 جوائز أوسكار، وأول فيلم كوري جنوبي يترشح لجائزة الأوسكار أفضل فيلم.

وقالت الصحيفة وفقا لحوار أجرته مع المخرج "بونج جون"، أن المخرج الكوري الجنوبي الذي قدم تحفته الفنية Parasite كسابع فيلم من إخراجه في مسيرته، لم يكن يتوقع مدى النجاح الكبير الذي حققه الفيلم حتى الآن منذ الكشف عنه.

وقالت الصحيفة أنه على صعيد الإيرادات، حقق الفيلم رقما قياسي غير مسبوق، في إيرادات شباك التذاكر بكوريا الجنوبية، بعد وصلت إيراداته محليا لـ 25 مليون دولار.

وترشح فيلم Parasite لجائز أفضل فيلم، وأفضل فيلم أجنبي ناطق بلغة غير إنجليزية، وأفضل إخراج وأفضل سيناريو سينمائي أصلي وأفضل مونتاج وأفضل ديكور.

وتقام فعاليات حفل جوائز الأوسكار بدورته رقم 92، في يوم 9 من شهر فبراير المقبل.
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