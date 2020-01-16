"كاري لام": الوضع الخاص بهونج كونج يمكن أن يستمر إلى ما بعد 2047

قالت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم الخميس، إن إطار "دولة واحدة ونظامان" الذي تتمتع المدينة بموجبه بحريات غير معروفة في الصين يمكن أن يستمر الي ما بعد عام 2047 إذا تم التمسك بالولاء لبكين، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".



يبدو أن تعليقات لام في المجلس التشريعي كانت بمثابة نداء لأولئك الذين يرون أن بكين تشدد سيطرتها على الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.



تعرضت هونج كونج للاحتجاجات العنيفة، في كثير من الأحيان، ضد الحكومة منذ يونيو، على الرغم من أنها تضاءلت إلى حد كبير على نطاق واسع بعد فوز ساحق لمرشحي المعارضة في انتخابات المجالس المحلية في أواخر العام الماضي.



تم تسليم هونغ كونغ من بريطانيا إلى الحكم الصيني في عام 1997 مع وعد بأنها ستحافظ على اقتصادها الرأسمالي ومؤسساتها على النمط الغربي لمدة 50 عامًا.



قالت لام "فقط إذا أصررنا على تطبيق مبدأ" دولة واحدة ونظامان "وممارسته بشكل مستمر وكامل... عندها أعتقد أنه ستكون هناك أسباب كافية لاستمرار" دولة واحدة ونظامان" بسلاسة ولن يكون هناك التغيير بعد 2047.. علينا أن ندعم مبدأ" دولة واحدة ". ومن خلال القيام بذلك، يمكن لـ" دولة واحدة ونظامان "المضي قدمًا بسلاسة."



تردد تعليقات لام صدى لغة قادة الحزب الشيوعي الصيني، الذين يقولون إن نظام هونغ كونغ الفريد مبني على احترام السيادة الصينية على الإقليم. وتتهم بكين بشكل روتيني المعارضين السياسيين في هونج كونج بالسعي إلى فصل الإقليم عن البر الرئيسي بدعم من القوات الأجنبية.



قد اندلعت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية من خلال تشريع مقترح كان يمكن أن يتسبب في تسليم المشتبه بهم ليواجهوا محاكمات جائرة وربما تعذيب في الصين. في حين تم إلغاء التشريع في نهاية المطاف، نمت الحركة لتبني مطالب جديدة، بما في ذلك دعوات للاقتراع العام والتحقيق المستقل في سلوك الشرطة.



بينما رفضت لام هذه النقاط، أعربت، اليوم الخميس، عن أملها في أن تعلن الشهر المقبل تشكيل لجنة للنظر في الأسباب الجذرية للاضطرابات. تم تعيين أكاديميين وخبراء وقادة اجتماعيين في لجنة المراجعة المستقلة، على الرغم من أن البعض يترددون في الانضمام خوفًا من الهجمات الشخصية أو المضايقات عبر الإنترنت من قبل المعارضين الذين يسربون المعلومات الشخصية.



إلى جانب المخاوف السياسية، يُعتقد أن الارتفاع الشديد في تكاليف الإسكان وزيادة المنافسة الاقتصادية من البر الرئيسي للصين قد أشعلت الاحتجاجات.



خلال الجلسة المثيرة للجدل، دافعت لام مرارًا وتكرارًا عن أعمال الشرطة، حيث طالب المشرعون الغاضبون بمعرفة سبب عدم استجابة حكومتها للمطالب العامة بإجراء تحقيق مستقل في وحشية الشرطة المزعومة.



وقالت إن الشرطة كانت تقوم فقط بواجبها في الحفاظ على النظام العام، واستخدمت "الحد الأدنى من القوة". وتقول الحكومة إن الشكاوى المقدمة ضد الشرطة يتم النظر بها من قبل قسم التحقيق التابع للقوة.

