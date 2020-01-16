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إطلاق نار داخل قاعة محكمة بروسيا وسقوط ضحايا

الخميس 16/يناير/2020 - 08:20 ص
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إطلاق نار - أرشيفية
إطلاق نار - أرشيفية
وكالات
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 أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار في قاعة محكمة في منطقة نوفوكوزنيتسك شرق روسيا.

 

وأعلنت السلطات الروسية، اعتقال منفذ الهجوم، مؤكدة أنها تتابع ملابسات الحادث الآن.

 

ودخل رجل قاعة المحكمة وفتح النار من سلاح ناري حيث أطلق عدة طلقات، أدت إلى مقتل شخص متأثرا بإصابته، ونقل آخر إلى مستشفى وهو في حالة خطرة، حسبما قال المكتب الصحفي للجنة التحقيقات الروسية في منطقة كيميروفسك.

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الكلمات المفتاحية

سقوط ضحايا روسيا داخل قاعة محكمة إطلاق نار

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