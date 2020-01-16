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هازارد يكشف السر وراء تأخر انتقاله إلى ريال مدريد

الخميس 16/يناير/2020 - 08:00 ص
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هازارد
هازارد
حسن شحاتة
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كشف البلجيكي إيدين هازارد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن سبب تأخر انتقاله إلى الميرنجي، الذي انضم إليه في الفترة الماضية قادما من تشيلسي الإنجليزي.


وصرح هازارد عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلا: "لم أشعر بأي إحباط بسبب تأخر انضمامي لريال مدريد، فقد عملت طوال مسيرتي بشكل جيد للغاية، وكنت أتوقع أن ألعب داخل ملعب البيرنابيو، وكان من الممكن أن يحدث ذلك قبل هذا الوقت".


وأضاف: "عندما كنت في ليل، كان هذا الاحتمال قائمًا، لكنني أردت أن أخوض تجربة الدوري الإنجليزي، حيث أن الذهاب إلى لندن كان أسهل من إسبانيا، وذلك عندما كنت في عمر الـ21 عاما، ومن الصعب في هذه المرحلة السنية المجيء إلى إسبانيا".


واستطرد في حديثه قائلا: "في كل عام كنت أقرأ عن انتقالي لريال مدريد، لكنني لم أتلق أي اتصالات، إلا أنها بدأت قبل عامين أو 3 أعوام".


وتابع: "بعد نهاية منافسات كأس العالم 2018، أردت الرحيل، لكن تشيلسي قال لا، كان من الضروري قضاء سنة مع ساري".


واختتم تصريحاته قائلا: "لم أرغب في مغادرة الفريق الاول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي بشكل سيء، فسمعتي رائعة في جميع الأندية التي لعبت لها، عندما كنت في ليل، كل من حولي أخبرني أنه كان من الضروري البقاء موسمًا آخر، وقد حدث نفس الشيء في تشيلسي، ففي صيف 2018، تلقيت مكالمة من مارينا جرانوفسكايا، المدير العام لتشيلسي، طالبتني من خلالها بعدم الرحيل، ساري قادم، وحاول أن تبذل قصارى جهدك".
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