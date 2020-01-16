نجمي ريال مدريد يعودان للتدريبات قبل لقاء أشبيلية







يواصل فريق ريال مدريد الأسباني اليوم الأربعاء، إستعداداته للمواجهة الهامة ضد أشبيلية، في الجولة 20 من الدوري الإسباني.





وأعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم، عودة الثنائي إيدين هازارد وماركوس أسينسيو للتدريبات الجماعية.





وأضاف النادي الملكي أن الثنائي تدربا بشكل منفرد بعيداً عن المجموعة، وأنهما يقتربان بشدة من العودة للتدريبات الجماعية.





كما يواصل نجم الدفاع سيرجيو راموس تدريباته في صالة الألعاب الرياضية، فيما تدرب قلب الهجوم كريم بنزيما بشكل منفرد أيضاً.





وكان أسينسيو قد تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم، فيما أصيب هازارد في لقاء الفريق ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.





وتعرض راموس للإصابة خلال نهائي كأس السوبر الماضي ضد أتليتيكو مدريد، والذي فاز به النادي الملكي بركلات الترجيح.