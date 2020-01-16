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حمادة هلال يتصدر تريند تويتر لهذا السبب

الخميس 16/يناير/2020 - 07:47 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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تصدر الفنان حمادة هلال، تريند الأكثر بحثًا على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر" وذلك بسبب "كوميك".

ونشر حمادة حلال، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تدوينة يسخر فيها من نفسه.

وشارك متابعيه صورة له وكتب عليها قائلا:" بالله عليك كيف عرفت اني حمادة هلال"، وبعد ذلك من داخل صالة الألعاب الرياضية وعلق عليها: "أفضل مكان للتمرين هو الجيم".

وفي سياق منفصل طرح الفنان حمادة هلال، مؤخرًا أحدث كليباته الغنائية "اوه لا لا" وتم تصويره بالكامل علي طريقة الأنيميشن، وظهر فيه بشخصية كرتونية.

وهذه ليست المرة الأولى أن يظهر حمادة هلال، بشخصية كرتونية، والأغنية من كلمات طارق صبري ولحن تيتو وتوزيع وهندسة صوت أحمد صالح.

ومن الجدير بالذكر أن أخر الأعمال التليفزيونية للفنان حمادة هلال، مسلسل "ابن أصول" شاركه البطولة سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، إسلام إبراهيم، رانيا منصور، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سنيرجي
حمادة هلال يتصدر تريند تويتر لهذا السبب
حمادة هلال يتصدر تريند تويتر لهذا السبب
حمادة هلال يتصدر تريند تويتر لهذا السبب
حمادة هلال يتصدر تريند تويتر لهذا السبب
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