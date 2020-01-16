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الأهلي يسعي لتجهيز نجم الفريق المصاب لمباراة الهلال السوداني

الخميس 16/يناير/2020 - 07:40 ص
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الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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يسعي النادى الأهلي لإستعادة نحم الفريق المصاب خلال الفترة القادمة، بسبب مباريات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 الحاسمة بدور المجموعات، بعد تأزم موقف النادى الأهلى.


ويسعي الجهاز الطبي للنادى الأهلي لتجهيز نجم الفريق رمضان صبحي والذى أصيب خلال الفترة الماضية، لمباريات الفريق القادمة ببطولة الدوري ومباريات دوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامتها يوم 20 فبراير القادم.


وسيكون من الصعب لحاق رمضان صبحي لمباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي، والمقرر إقامتها يوم 27 يناير الجاري على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، ويسعي الأهلي للفوز بالمباراة من أجل الصعود لدور ال 8.


بينما يسعي الحهاز الطبي للنادى الأهلي لتجهيز رمضان صبحي للحاق بمباراة الهلال السوداني والأهلي ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتى ستكون حاسمة فى التأهل.
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