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راندا البحيري تخضع لجلسة تصوير جديدة (صورة)

الخميس 16/يناير/2020 - 07:33 ص
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راندا البحيري
راندا البحيري
أماني سلام
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خضعت الفنانة راندا البحيري، لجلسة تصوير مختلفة عليها، حيث ظهرت بإطلالة على عكس عادتها تماما.

 وحرصت راند البحيري، أن تظهر في جلسة التصوير الجديدة مثل الفنانات الإجنبية، حيث قامت بوضع بورقه بلون الأبيض وارتداء فستان اسود عاري،وقامت بنشر الصورة عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

 وكان تفاعل العديد من الجمهور مع جلسة تصوير راند البحيري، حيث تالقيت العديد من التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور. يذكر أن آخر أعمال الفنانة راندا البحيري، مسلسل " الأخ الكبير" : حيث شاركت الفنانة راندا البحيري، في بطولة هذا المسلسل، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم، محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، محمود حجازى، إيهاب فهمي، محمد عز . وتدور أحداث المسلسل حول إطار درامي وإحتماعي، حول قصة شخص فقير يتواجد في حي فقير شعبي، بدعي"بولاق أبو العلا" ويمر بمراحل صعبة في حياته، ولكن يحاول التغلب عليها بإطلالة جذابة ومختلفة.
راندا البحيري تخضع لجلسة تصوير جديدة (صورة)
راندا البحيري تخضع لجلسة تصوير جديدة (صورة)
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