Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو الجنايني يحسم الجدل حول مكان مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري

الخميس 16/يناير/2020 - 07:20 ص
Advertisements
القمة
القمة
محمد جمال
Advertisements

أعلن عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الجبلاية من إمكانية إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمؤجلة من الجولة الرابعة، بالإمارات يوم 24 فبراير القادم.


وكان اتحاد الكرة المصري، قد قام بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والذى كان من المقرر إقامتها يوم 19 فبراير على ستاد القاهرة الدولى بينما ستقام يوم 24 فبراير القادم بدلًا من يوم 19 بسبب إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك.


وتحدث عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عبر المؤتمر الصحفي الذى أقيم امس، قائلاً :" مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام فى مصر، والذى تم الحديث عنه ليس له أي أساس من الصحة، اللوائح تمنع إقامة مباراة القمة خارج مصر".


وسيستضيف ملعب محمد بن زايد بالإمارات مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير القادم وسط تواجد لتقنية حكم الفيديو VAR.
Advertisements

أخبار تهمك

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 15 ساعة

أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟

منذ 40 دقيقة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 13 ساعة

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ يوم

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل مكالمة حماده صدقي ورئيس الهلال قبل التوقيع لسموحة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يسعي لتجهيز نجم الفريق المصاب لمباراة الهلال السوداني

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس برشلونة يكشف مفاجأة في عقد المدرب كيكي سيتين

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status