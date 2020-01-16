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في عيد ميلادها.. إعلانات ياسمين عبدالعزيز التي لعبت دورًا لدخولها الفن (فيديوهات)

الخميس 16/يناير/2020 - 07:24 ص
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ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
ريهام كمال
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تحتفل اليوم النجمة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها الـ39 وعددا من الأعمال السينمائية الجيدة التي تحمل طابع الكوميديا، وتعلق بها الجمهور خاصةً الأطفال.


لعبت الإعلانات دورًا كبيرًا في حياة ياسمين عبد العزيز، الفنية، بدأتها وهي في عمر الثانية عشرة عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات.

ونستعرض لكم بوابة "الفجر الفني" من خلال فيديوهات الإعلانات التي قدمتها ياسمين عبد العزيز ببداية طريقها، إحتفالًا منا بعيد ميلادها:

1- العيد عيدنا وهنعيد

أغنية للأطفال بمناسبة العيد، وظهرت ياسمين عبد العزيز، خلال الأغنية كموديلز مع مجموعة من الأطفال داخل الكليب.

2-إعلان كوتشي

شاركت في هذا الإعلان عن ماركة كوتشي، وعُرض في شهر رمضان المبارك.

3-إعلان كوداك 

إعلان عن معامل كوداك وظهرت خلال الإعلان أيضًا بصوتها.

4- إعلان عصير جهينة

قدمت عصير جهينة مع شركة طارق نور،ويعد أحد أشهر شركات الإعلان في الثمانينات والتسعينات وقدم العديد من الإعلانات المحفورة في ذاكرة الجيلين.

5-إعلان تليمصر

إعلان لشركة تليمصر عن جهاز التلفاز، وكان من أشهر الأجهزة ويوجد في معظم المنازل خلال الثمانينات والتسعينات.

6- إعلان كادبوري ستار

إعلان عن شيكولاتة كادبوري ستار وشارك فيه النجمات حاليًا ياسمين عبد العزيز، ميس حمدان، شيري عادل.

7- إعلان جولد فريتس

قامت ياسمين عبد العزيز، بإعلان عن جولد ستار وهي احدى شركات البطاطس المقلية وشاركتها فيه النجمة غادة عادل.

8- إعلان ماندولين

احدى شركة الشيكولاتة الشهيرة من التسعينات حتى الأن، ولا زالت موجودة وهي مندولين وقدمتها ياسمين عبد العزيز.
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