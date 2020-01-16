مفاجأة بالجملة في تشكيل اليويفا الأفضل في عام 2019







نشر الاتحاد الأوربي لكرة القدم يويفا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر التشكيلة المثالية الافضل في عام 2019 بالدوريات الأوربية بناءا على التصويت الذي اختاره مشجعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لعام 2019.





وشهدت التشكيلة المثالية مفاجأت بالجملة حيث غاب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول عن التشكيلة رغم فوزه ببطولة العام الماضي بينما خلت التشكيلة من لاعبي ريال مدريد الإسباني لأول مرة منذ فترة طويلة وجاره أتلتيكو مدريد الإسباني في حين هيمن عليها فريق ليفربول بخمس لاعبين بالإضافة إلي النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي والنجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني.