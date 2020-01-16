Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة بالجملة في تشكيل اليويفا الأفضل في عام 2019

الخميس 16/يناير/2020 - 06:56 ص
Advertisements
الويفا
الويفا
علي ماهر حلمي
Advertisements


نشر الاتحاد الأوربي لكرة القدم يويفا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر التشكيلة المثالية الافضل في عام 2019 بالدوريات الأوربية بناءا على التصويت الذي اختاره مشجعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لعام 2019.


وشهدت التشكيلة المثالية مفاجأت بالجملة حيث غاب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول عن التشكيلة رغم فوزه ببطولة العام الماضي بينما خلت التشكيلة من لاعبي ريال مدريد الإسباني لأول مرة منذ فترة طويلة وجاره أتلتيكو مدريد الإسباني في حين هيمن عليها فريق ليفربول بخمس لاعبين بالإضافة إلي النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي والنجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني.


وجاءت التشكيلة المثالية الافضل كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون، دي ليخت.

خط الوسط: دي يونج، دي بروين، ساديو ماني.

خط الهجوم: لوينل ميسي، كريستانو رونالدو، ليفاندوفسكي.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يسعي لتجهيز نجم الفريق المصاب لمباراة الهلال السوداني

منذ أقل من ساعة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 16 ساعة

أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟

منذ ساعة الا ربع

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ يوم

رئيس برشلونة يكشف مفاجأة في عقد المدرب كيكي سيتين

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل مكالمة حماده صدقي ورئيس الهلال قبل التوقيع لسموحة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status