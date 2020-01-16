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إنتر ميلان يقترب بقوة من خطف أحد نجوم الدوري الإنجليزي

الخميس 16/يناير/2020 - 06:22 ص
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انتر ميلان
انتر ميلان
حسام مجدي
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يقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي من خطف واحد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


إنتر ميلان يقترب من ضم إريكسن

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي إنتر ميلان أصبح قريب جدا من التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي في هذا الشتاء.


وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أحد مسئولي نادي إنتر ميلان قد وصل إلى لندن أمس الأربعاء لعقد جلسة مع إريكسن وإنهاء الاتفاق معه في أسرع وقت لينضم إلى النادي في يناير الجاري.


قيمة تعاقد إنتر ميلان مع إريكسن

وكشفت الصحيفة أن تعاقد إنتر ميلان مع كريستيان إريكسن في انتقالات يناير الجارية قد يكلف النادي الإيطالي حوالي 12 مليون جنية إسترليني.


يذكر أن عقد إريكسن مع نادي توتنهام ينتهي بنهاية الموسم الجاري وقد رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق مؤكدا على أنه يريد خوض تجربة جديدة مع نادي أخر.


مشاركات كريستيان إريكسن مع نادي توتنهام هذا الموسم

وقد شارك كريستيان إريكسن في 28 مباراة حتى الآن مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.
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