Advertisements
Advertisements
Advertisements

شابوه لفنانين مصر.. تركي أل شيخ يمدح في "دياب وحماقي"

الخميس 16/يناير/2020 - 06:24 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements
أعرب تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكه العربية السعودية عن مدى حبه وسعادته بحب الجماهير السعودية إلى النجوم عمرو دياب، ومحمد حماقي.

ونشر تركي آل شيخ، تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يٌعبر فيها عن سعادته بالحب الجارف للنجمان.

وكتب "تركي" قائلًا: "عمرو دياب وحماقى أنا أعرف أنهما من الفنانين الكبار، لكن لم أتصور حجم الجماهيرية الجارفة لهما في المملكة العربية السعودية.. كسروا الدنيا في موسم الرياض والمدل بيست.. شابوه لفناني مصر".

ومن الجدير بالذكر أن الهضبة عمرو دياب، والنجم محمد حماقي، حققا نجاحًا كبيرًا بحفلاتهم في موسم الرياض، ونال إعجاب الجمهور السعودي بشكل كبير جدًا.

وحقق موسم الرياض في المملكة العربية السعودية نجاحًا ضخمًا من خلال الحفلات الذي أحياها نجوم مصر والوطن العربي، والنجوم الأجانب.
شابوه لفنانين مصر.. تركي أل شيخ يمدح في "دياب وحماقي"
شابوه لفنانين مصر.. تركي أل شيخ يمدح في "دياب وحماقي"
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 14 ساعة

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 12 ساعة

كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 12 ساعة

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ حوالي 10 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. تفاصيل مكالمة حماده صدقي ورئيس الهلال قبل التوقيع لسموحة

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status