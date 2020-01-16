شابوه لفنانين مصر.. تركي أل شيخ يمدح في "دياب وحماقي"

أعرب تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكه العربية السعودية عن مدى حبه وسعادته بحب الجماهير السعودية إلى النجوم عمرو دياب، ومحمد حماقي.



ونشر تركي آل شيخ، تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يٌعبر فيها عن سعادته بالحب الجارف للنجمان.



وكتب "تركي" قائلًا: "عمرو دياب وحماقى أنا أعرف أنهما من الفنانين الكبار، لكن لم أتصور حجم الجماهيرية الجارفة لهما في المملكة العربية السعودية.. كسروا الدنيا في موسم الرياض والمدل بيست.. شابوه لفناني مصر".



ومن الجدير بالذكر أن الهضبة عمرو دياب، والنجم محمد حماقي، حققا نجاحًا كبيرًا بحفلاتهم في موسم الرياض، ونال إعجاب الجمهور السعودي بشكل كبير جدًا.



وحقق موسم الرياض في المملكة العربية السعودية نجاحًا ضخمًا من خلال الحفلات الذي أحياها نجوم مصر والوطن العربي، والنجوم الأجانب.