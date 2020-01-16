ميسي يكشف عن حقيقة علاقته القوية مع كريستيانو رونالدو





وقال ميسي في تصريحات صحفية : "لقد كانت منافسة رياضية لطيفة للغاية عِشتها على المستوى الشخصي، وكما استمتع بها الناس سواء كانوا من مدريد أو برشلونة أو بشكل عام لكل من يحب كرة القدم".





وأضاف : "‏عندما كان كريستيانو في مدريد مباريات الكلاسيكو التي هي مميزه بالفعل، وكانت أكثر من ذلك. لكنها مراحل وقد تركناها".