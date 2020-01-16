Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميسي يكشف عن حقيقة علاقته القوية مع كريستيانو رونالدو

الخميس 16/يناير/2020 - 06:13 ص
Advertisements
ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
أحمد عصام
Advertisements

كشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن حقيقة علاقته القوية مع كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي خلال السنوات الماضية.


وقال ميسي في تصريحات صحفية : "لقد كانت منافسة رياضية لطيفة للغاية عِشتها على المستوى الشخصي، وكما استمتع بها الناس سواء كانوا من مدريد أو برشلونة أو بشكل عام لكل من يحب كرة القدم".


وأضاف : "‏عندما كان كريستيانو في مدريد مباريات الكلاسيكو التي هي مميزه بالفعل، وكانت أكثر من ذلك. لكنها مراحل وقد تركناها".


وتابع بشأن المنافسة مع كريستيانو : "ليس من السهل الاستمرار في التنافس على أعلى مستوى لسنوات عديدة، بالإضافة إلى ذلك الفريقين اللذين كنا فيهما ومع مثل هذا المستوى من التطلب في مدريد وبرشلونة اللذين هم الافضل في العالم والتنافس لديهم استمر لسنوات عديدة وأعتقد انه سيكون للأبد".
Advertisements

أخبار تهمك

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل مكالمة حماده صدقي ورئيس الهلال قبل التوقيع لسموحة

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 9 ساعات

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ حوالي 10 ساعة

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 14 ساعة

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status