Advertisements
Advertisements
Advertisements

بوسي شلبي تهنىء مهند كوجاك على عرض الأزياء (صور)

الخميس 16/يناير/2020 - 06:26 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements
حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على حضور فاشو شو مصمم الأزياء مهند كوجاك، والذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى.

ونشرت بوسي شلبي، مقطع فيديو خلال تواجدها في الفاشو شو، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت بوسي شلبي، في مقطع الفيديو وبجانبها النجمة نيللي كريم، ومجموعة من الحضور داخل الفاشون شو، ومنهم الفنانة بسمة.

وعلقت بوسي شلبي، وتهنىء نيللي كريم، على مسلسلها الجديد الذي يشارك في الموسم الرمضاني 2020.

ومن الجدير بالذكر أن فاشو شو مهند كوجاك، حضره عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم يسرا، أحمد رزق، ديانا هشام، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، هند عبد الحليم، أمير شاهين، ريهام عبد الغفور، حازم سمير، وغيرهم.

وفي الختام كانت عروس الديفيله النجمة درة، وهي مفاجأة فاشون شو مصمم الأزياء كريم كوجاك.
بوسي شلبي تهنىء مهند كوجاك على عرض الأزياء (صور)
بوسي شلبي تهنىء مهند كوجاك على عرض الأزياء (صور)
بوسي شلبي تهنىء مهند كوجاك على عرض الأزياء (صور)
بوسي شلبي تهنىء مهند كوجاك على عرض الأزياء (صور)
بوسي شلبي تهنىء مهند كوجاك على عرض الأزياء (صور)
بوسي شلبي تهنىء مهند كوجاك على عرض الأزياء (صور)
بوسي شلبي تهنىء مهند كوجاك على عرض الأزياء (صور)
بوسي شلبي تهنىء مهند كوجاك على عرض الأزياء (صور)
بوسي شلبي تهنىء مهند كوجاك على عرض الأزياء (صور)
بوسي شلبي تهنىء مهند كوجاك على عرض الأزياء (صور)
بوسي شلبي تهنىء مهند كوجاك على عرض الأزياء (صور)
بوسي شلبي تهنىء مهند كوجاك على عرض الأزياء (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 14 ساعة

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 14 ساعة

كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ حوالي 10 ساعة

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 9 ساعات

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل مكالمة حماده صدقي ورئيس الهلال قبل التوقيع لسموحة

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status