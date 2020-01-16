بوسي شلبي تهنىء مهند كوجاك على عرض الأزياء (صور)

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على حضور فاشو شو مصمم الأزياء مهند كوجاك، والذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى.



ونشرت بوسي شلبي، مقطع فيديو خلال تواجدها في الفاشو شو، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت بوسي شلبي، في مقطع الفيديو وبجانبها النجمة نيللي كريم، ومجموعة من الحضور داخل الفاشون شو، ومنهم الفنانة بسمة.



وعلقت بوسي شلبي، وتهنىء نيللي كريم، على مسلسلها الجديد الذي يشارك في الموسم الرمضاني 2020.



ومن الجدير بالذكر أن فاشو شو مهند كوجاك، حضره عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم يسرا، أحمد رزق، ديانا هشام، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، هند عبد الحليم، أمير شاهين، ريهام عبد الغفور، حازم سمير، وغيرهم.



وفي الختام كانت عروس الديفيله النجمة درة، وهي مفاجأة فاشون شو مصمم الأزياء كريم كوجاك.

