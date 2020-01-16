Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. تفاصيل مكالمة حماده صدقي ورئيس الهلال قبل التوقيع لسموحة

الخميس 16/يناير/2020 - 06:05 ص
Advertisements
حمادة صدقي
حمادة صدقي
حسام مجدي
Advertisements


كشف حماده صدقي مدرب نادي سموحة الحالي عن تفاصيل المكالمة التي جمعت بينه وبين رئيس نادي الهلال السوداني قبل رحيله عن الفريق والتوقيع للفريق السكندري.


حمادة صدقي يكشف مفاجأة بشأن مكالمته مع رئيس الهلال

وكان نادي الهلال قد اتهم حماده صدقي بالهروب من الفريق ليقوم بالتوقيع إلى نادي سموحة وأنه كان هناك مكالمة بينه وبين رئيس النادي أكد خلالها صدقي أنه سيعود للفريق.


وقال حمادة صدقي في تصريحات إذاعية: "غادرت إلى المطار عقب مباراة الهلال والنجم الساحلي بسيارة النادي وأجريت اتصالا هاتفيا مع رئيس النادي في فجر اليوم الذي وصلته فيه إلى القاهرة".


وتابع صدقي: "حاولت التأكيد لرئيس الهلال أن الأمور صعبة جدا مع الفريق ولكني تفاجأت به يقول لي "إنت جاى ولا مش جاى".


وأنهى صدقي حديثه قائلا: "كان لدي عروض من ثلاثة أندية وصلتنى من وكلاء وليست رسمية فقررت النظر فيها وعدم العودة مجددا إلى السودان".


تعاقد سموحة مع حمادة صدقي

يذكر أن نادي سوحة كان قد أعلن رسميا التعاقد مع حمادة صدقي منذ عدة أيام ليتولى مهمة تدريب الفريق خلفا لمدرب الفريق السابق حسام حسن وقاد بالفعل أول حصه تدريبة له مع الفريق أمس الأربعاء 15 يناير.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل مكالمة حماده صدقي ورئيس الهلال قبل التوقيع لسموحة

منذ أقل من ساعة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ حوالي 10 ساعة

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ حوالي 14 ساعة

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 14 ساعة

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status