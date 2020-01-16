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الاتحاد الإسباني يعلن عن عقوبة فالفيردي

الخميس 16/يناير/2020 - 05:47 ص
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فالفيردي
فالفيردي
أحمد عصام
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عقوبة اللاعب الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي لاعب فريق ريال مدريد بعد تعرضه للطرد في مباراة أتليتكو مدريد الأخيرة في نهائي كأس السوبر الإسباني والذي أقيم في المملكة العربية السعودية.


وسيغيب فالفيردي عن صفوف ريال مدريد خلال مباراة واحدة فقط، حيث ستكون تلك المباراة أمام فريق إشبيلية في الجولة المقبلة من الليجا.


وكان قد تعرض فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد للبطاقة الحمراء بشكل مباشر بعد تدخله العنيف على ألفارو موراتا في الدقيقة 116 من الشوط الثاني الاضافي في نهائي السوبر الإسباني.


يذكر أن فريق ريال مدريد نجح في تحقيق لقب كأس السوبر على حساب أتليتكو بعد الفوز عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 4-1.
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