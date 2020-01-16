بالأسود مكشوف الصدر.. دوللي شاهين بإطلالة مثيرة (صورة)

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وشاركت دوللي شاهين، جمهورها صورة بإطلالة مثيرة بفستان أسود مكشوف الصدر، وشعر منسدل من اللون البني، ومكياج يناسب إطلالتها.



ونالت الصور إعجاب عدد كبير من الجمهور المتابع لها، مع تعليقات الكثير منهم على إطلالتها.



ومن الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، استأنفت تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "عيد جواز" بعد تقديمها عدد من الحفلات مؤخرًا.



فيلم عيد جواز بطولة دوللي شاهين، إيهاب فهمي، أميرة نايف، محمد سليمان، حسام فارس، تأليف السيناريست أسامة فهمي، إنتاج أيمن زكي، ومن إخراج أحمد فهمي عبد الظاهر.

