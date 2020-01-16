Advertisements
Advertisements
Advertisements

أزارو الوجه الآخر لمؤمن زكريا .. "لا القرب مرتاحله ولا البعد أقدر عليه"

الخميس 16/يناير/2020 - 04:42 ص
Advertisements
أزارو
أزارو
أمل الحلفاوي
Advertisements
استقر النادي الأهلي على الإطاحة بالمهاجم المغربي وليد أزارو، وذلك بعد أداؤه المتذبذب خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي، المنتقل حديثاً لصفوف القلعة الحمراء في يناير.


أزارو انضم لصفوف الأهلي في انتقالات صيف 2017، وكانت أولى مشاركاته في البطولة العربية والتي ظهر فيها بشكل لا بأس به.


المهاجم المغربي اشتهر بتضييع الفرص السهلة، مما يثير غضب الجمهور الأهلاوي، على الرغم من أنه توج هدافا للدوري الموسم قبل الماضي 2017-2018، برصيد 18 هدف.


الفتي الذي حير الجميع، لا تعرف هل انت تحبه لأهدافه التي تأتي في أوقات غير متوقعة وبشكل غير متوقع، مثل هدفه في شباك المصري في لقطة شهيرة، والتي جلبت كأس السوبر 2017، عندما استغل خطأ حارس مرمى المنافس، أم تكرهه لكثرة الفرص السهلة الضائعة.


في أولى بطولات اللاعب مع الأهلي، انفرد بحارس مرمى الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من البطولة العربية، والهدف كان بإمكانه قتل المباراة، ولكن ازارو رفض الهدية، واستطاع الفريق الإماراتي أن يدرك التعادل بهدف، ليودع الأهلي البطولة.


ومن أشهر الفرص الضائعة للتوربيد كما يلقبه الجماهير الأهلاوية، عندما انفرد بمرمى أمام الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017، ولكنه أهدره، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.


وفي مباراة الإياب أهدر انفرادًا جديدًا من عرضية مثالية، ليخسر الأهلي بهدف وفقد على إثره لقب البطولة الذي ينتظره جماهير الأهلي منذ عام 2013.


ابن المغرب حفر اسمه في أذهان جماهير الأهلي، خاصة أنه برز في لقاءات القمة أمام الزمالك، واستطاع أن يسجل أهداف أثارت إعجاب مشجعي القلعة الحمراء.


وليد أزارو أشعل الحزن في قلوب الجماهير الأهلاوية بعد خبر رحيله، على الرغم من أنهم طالبوا بضرورة التعاقد مع مهاجم آخر نظراً لضياعه الكثير من الفرص، الأمر الذي حير الجميع "تجرحني وأزعل على فراقك".


اشتبه الوضع بما حدث مع مؤمن زكريا، يهدر الفرص يطالب الجميع برحيله، ثم تنشر أخبار خروجه من القلعة الحمراء يعم الحزن.


لقبه جماهير الأحمر بـ "العشوائي"، نظرًا لأنه يحرز أهداف لم تكن متوقعة في طريقتها أو شكلها، وعلى النقيض يهدر الفرص السهلة، ومن أشهرها إهداره فرصة مؤكدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا2017، أمام الوداد.



محبته قذفت في قلوب الأهلاوية، وزادت جماهيريته بعد أهدافه في شباك الزمالك، ولقطاته مع جنش، بالإضافة إلى احتفاله الشهير، الأمر الذي يجعل الجميع يطالب بضرورة تواجده في جميع مباريات القمة.
Advertisements

أخبار تهمك

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 13 ساعة

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 10 ساعات

كورة لايف هدف الاهلي اليوم| يلا شوت أون سبورت الاهلي| yallakora الاهلي| هدف علي معلول yalla ahly

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 12 ساعة

كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 11 ساعة

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status