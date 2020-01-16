أزارو الوجه الآخر لمؤمن زكريا .. "لا القرب مرتاحله ولا البعد أقدر عليه"

استقر النادي الأهلي على الإطاحة بالمهاجم المغربي وليد أزارو، وذلك بعد أداؤه المتذبذب خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي، المنتقل حديثاً لصفوف القلعة الحمراء في يناير.







أزارو انضم لصفوف الأهلي في انتقالات صيف 2017، وكانت أولى مشاركاته في البطولة العربية والتي ظهر فيها بشكل لا بأس به.







المهاجم المغربي اشتهر بتضييع الفرص السهلة، مما يثير غضب الجمهور الأهلاوي، على الرغم من أنه توج هدافا للدوري الموسم قبل الماضي 2017-2018، برصيد 18 هدف.







الفتي الذي حير الجميع، لا تعرف هل انت تحبه لأهدافه التي تأتي في أوقات غير متوقعة وبشكل غير متوقع، مثل هدفه في شباك المصري في لقطة شهيرة، والتي جلبت كأس السوبر 2017، عندما استغل خطأ حارس مرمى المنافس، أم تكرهه لكثرة الفرص السهلة الضائعة.







في أولى بطولات اللاعب مع الأهلي، انفرد بحارس مرمى الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من البطولة العربية، والهدف كان بإمكانه قتل المباراة، ولكن ازارو رفض الهدية، واستطاع الفريق الإماراتي أن يدرك التعادل بهدف، ليودع الأهلي البطولة.







ومن أشهر الفرص الضائعة للتوربيد كما يلقبه الجماهير الأهلاوية، عندما انفرد بمرمى أمام الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017، ولكنه أهدره، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.







وفي مباراة الإياب أهدر انفرادًا جديدًا من عرضية مثالية، ليخسر الأهلي بهدف وفقد على إثره لقب البطولة الذي ينتظره جماهير الأهلي منذ عام 2013.







ابن المغرب حفر اسمه في أذهان جماهير الأهلي، خاصة أنه برز في لقاءات القمة أمام الزمالك، واستطاع أن يسجل أهداف أثارت إعجاب مشجعي القلعة الحمراء.







وليد أزارو أشعل الحزن في قلوب الجماهير الأهلاوية بعد خبر رحيله، على الرغم من أنهم طالبوا بضرورة التعاقد مع مهاجم آخر نظراً لضياعه الكثير من الفرص، الأمر الذي حير الجميع "تجرحني وأزعل على فراقك".







اشتبه الوضع بما حدث مع مؤمن زكريا، يهدر الفرص يطالب الجميع برحيله، ثم تنشر أخبار خروجه من القلعة الحمراء يعم الحزن.







لقبه جماهير الأحمر بـ "العشوائي"، نظرًا لأنه يحرز أهداف لم تكن متوقعة في طريقتها أو شكلها، وعلى النقيض يهدر الفرص السهلة، ومن أشهرها إهداره فرصة مؤكدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا2017، أمام الوداد.







