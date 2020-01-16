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إقالة وزيرة الصحة.. برلمانية: الوزارة تأخذ قرارات دون دراسة (فيديو)

الخميس 16/يناير/2020 - 05:02 ص
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النائبة دينا عبدالعزيز
النائبة دينا عبدالعزيز
الفجر
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نشرت النائبة دينا عبدالعزيز، مداخلتها في جلسة استجواب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالبرلمان المصري، بسبب تدهور مستشفى بولاق الدكرور العام.

وقالت "عبدالعزيز"، إن وزارة الصحة يغيب عنها فقه الأولويات، و"لما يكون فيه مواطن مش عارف يدخل العناية المركزة إلا بعد ما أتوسط له يبقى الموجود على كرسي وزارة الصحة ميستحقش يقعد مكانه".

وتابعت عضو مجلس النواب: الوزارة تأخذ قرارات دون دراسة مثل وقف البناء في جميع المستشفيات، ولا تقوم بدورها وتعتمد على آخرين، ودبرت تمويل للمستشفى من جهات أخرى، وبناء عليه أتضامن مع طلب سحب الثقة منها.

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وزيرة الصحة البرلمان اقالة وزيرة الصحة أخبار

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