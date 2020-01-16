موعد مباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك والقنوات الناقلة



يستعد الهلال لملاقاة نظيره الاتفاق، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.





موعد مباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك



وتقام المباراة التي تجمع بين الهلال والاتفاق عند الساعة الخامسة والخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة والخمس دقائق بتوقيت مكة، والثالثة والخمس دقائق بتوقيت جرينتش.





الهلال تأهل إلى دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تمكن من إزاحة نظيره الفيصلي، بالفوز بركلات الترجيح في دور الـ16.





فيما صعد فريق الاتفاق، بعد أن أطاح بمنافسه أحد، بنتيجة عريضة، بسباعية مقابل هدف، في دور الـ16.