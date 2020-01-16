Advertisements
Advertisements
Advertisements

المصري ضد أسوان| موعد المباراة والتشكيل المتوقع في الدوري المصري

الخميس 16/يناير/2020 - 04:30 ص
Advertisements
المصري
المصري
محمد الدمتناوي
Advertisements


يلتقي فريق المصري أمام نظيره أسوان، عصر اليوم الأربعاء، على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


يسعى فريق المصري لتحقيق الفوز بعد الهزيمة الأخيرة من بيراميدز في الكونفدرالية الإفريقية بهدفين دون رد.


في حين يسعى أبناء الجنوب للهروب من القاع، حيث يحتل أسوان المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، جمعهم من 6 هزائم وخمس تعادلات وانتصار وحيد.


موعد مباراة المصري وأسوان في الدوري المصري

تقام مباراة المصري وأسوان، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.


القنوات الناقلة لمباراة المصري وأسوان

تذاع مباراة المصري وأسوان، عبر قناة أون سبورت.


وكان إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري قد أعلن عن قائمة فريقه وجاءت كالتالي:


حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة.

خط الدفاع : أحمد شوشة ، محمود حمد ، إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، سعيدو سيمبوريه ، بهاء مجدي.

خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، أحمد عادل ميسي ، إسلام عطية ، حسن علي ، مفتاح طقطق ، أيمن ندا.

خط الهجوم : أحمد ياسر ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو.


ومن المتوقع أن يبدأ الفريق البورسعيدي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – سعيدو سيمبوري - عمر كمال عبد الواحد - بهاء مجدي

الوسط: فريد شوقي - إسلام عطية - حسن علي - عمرو موسى - مفتاح طقطق

الهجوم: أوستن موكورو.


التشكيل المتوقع لفريق أسوان أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: مسعد عوض.

خط الدفاع: محمود نعيم، محمد إسماعيل، إبراهيم القاضي، طارق أبو العز.

خط الوسط: مصطفى عادل، أحمد عامر، هيثم الفيل، أحمد فتحي.

الهجوم: سيلا، محمد الصباحي.


ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، بينما يقع فريق أسوان في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 8 نقاط.
Advertisements

أخبار تهمك

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف هدف الاهلي اليوم| يلا شوت أون سبورت الاهلي| yallakora الاهلي| هدف علي معلول yalla ahly

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 12 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر مباراة الاهلي وطنطا يلا كورة| يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي ahly

منذ حوالي 11 ساعة

أليو بادجي في طريقه للأهلي بمليون يورو (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الصفقة تمت.. موعد إعلان الأهلي الرسمي عن ضم أليو بادجي

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر بدون تقطيع رابط قناة اون سبورت يوتيوب ON TIME

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي وطنطا بث مباشر اليوم 15 - 1 - 2020 في الدوري المصري يلا كورة

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة الآن في الدوري المصري Egyptian professional league

منذ حوالي 13 ساعة

كيكي سيتين لـ "إدارة برشلونة": ممنوع الاقتراب من هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

05:02 م

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

06:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status