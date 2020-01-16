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مانشستر يونايتد يفوز على وولفرهامبتون ويتأهل لدور الـ 32 بكأس إنجلترا

الخميس 16/يناير/2020 - 04:24 ص
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يوناتيد
يوناتيد
محمد الدمتناوي
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انتهت منذ قليل أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، بفوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف.


شهدت الدقيقة الحادية عشر من الشوط الأول، هدف أول لولفرهامبتون من خطأ لفريد يستغله خيمينيز ويمرر لنيتو ويضعها في الشباك، ولكن بعد الرجوع لتقنية الVAR يلغي الحكم الهدف لوجود خطأ على خيمينيز في الدقيقة الحادية عشر.


وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وفي الدقيقة 67 من الشوط الثاني، تمكن خوان ماتا من تسجيل هدف اللقاء الوحيد لفريق مانشستر يونايتد، بعد انفراد تام بحارس المرمى ليضعها النجم الإسباني في الشباك.


وبهذه النتيجة يتأهل مانشستر يونايتد للدور القادم من بطولة الكأس، بينما يودع وولفرهامبتون البطولة.


وكان أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى : روميرو.

خط الدفاع : ويليامز - وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير.

خط الوسط : فريد - ماتيتش - جيمس - خوان ماتا.

خط الهجوم : مارسيال - جرينوود.


وكان قد تعادل الفريقين في المباراة الأولى على ملعب الولفز بنتيجة سلبية، وتنص قوانين بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على إعادة المباراة على أرض المنافس في حال انتهاء اللقاء الأول بالتعادل.
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