كارمن سليمان تحير جمهورها في عيد ميلاد نجلها والسبب شقيقتها

شاركت الفنانة كارمن سليمان، جمهورها صور من حفل عيد ميلاد نجلها زين، حيث كانت تحتفل به مساء أمس وسط عائلتها وأصدقائها.









وكانت نشرت كارمن سليمان، صورة لها وهي تحتضن والداها بجانب شقيقتها الصغيرة فرح، والتي تشبها بشكل كبير، مما جعلت بعض الجمهور يتساءل من منهم كارمن.











