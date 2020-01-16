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هل يحقق الاتحاد السكندري فوزه الأول على بيراميدز في الدوري المصري؟

الخميس 16/يناير/2020 - 03:43 ص
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الاتحاد وبيراميدز
الاتحاد وبيراميدز
حسام مجدي
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يستعد نادي الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره نادي بيراميدز اليوم الخميس 16 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.


موعد مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز اليوم في الدوري المصري الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الاتحاد السكندري ضد نظيره نادي بيراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب حرس الحدود.


القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز اليوم في الدوري المصري الممتاز ومعلق المباراة

وستذاع مباراة نادي الاتحاد السكندري ضد نظيره نادي بيراميدز اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق حاتم بطيشه وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق محمد الكواليني.


تاريخ مواجهات الفريقين في الفترة الأخيرة

وتميل الكفه إلى نادي بيراميدز في أخرى 4 مباريات جمعته مع الاتحاد السكندري حيث حقق بيراميدز الفوز في 3 مباريات وتعادلا في مباراة واحده وكانت ثلاث مباريات منهم في الدوري المصري ومباراة وحيده في كأس مصر.


وسجل نادي بيراميدز 10 أهداف في مرمى الاتحاد في أخر 4 مباريات جمعت بينهم بينما سجل الاتحاد 4 أهداف فقط.


وهل سيتمكن نادي بيراميدز في تحقيق فوزه الأول على نادي بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز أم سيواصل الثاني السيطرة؟


ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز قبل مباراة اليوم

ويتواجد نادي الاتحاد السكندري في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.


بينما يتواجد نادي بيراميدز في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها هو الآخر حتى الآن في الدوري.
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