زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف تفاصيل الليلة الأخيرة في حياته (فيديو)

قالت زوجة القتيل محمد الموسى، خلال لقائه ببرنامجة تلفزيوني على فضائية لبنانية، إن زوجها كان يرتدى فى الليلة الأخيرة ملابس سوداء وبنطلونا أسود، وقال لى إنه ذاهب من أجل الحصول على حقه من أحد الأشخاص الذين سلبوه منه.









وأوضحت زوجة محمد الموسى "زوجى كان كريما للغاية ولا يعانى من أى ضائقة مالية، قائلة "كان مصاريف منزلنا تبلغ 150 دولارا وكانت بالنسبة لنا كافية للغاية".









وأضافت "الزوجة" أن محمد كان فى الفترة الأخيرة بعد إقالته من إحدى شركات البترول انتقل إلى عدد من الأعمال الأخرى، إلى أن استقر بمنزل نانسى عجرم".





وأضافت "الزوجة" عن تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة زوجها قبل أن يشرع فى الذهاب إلى فيلا نانسى عجرم ليلا ويلقى مصرعه على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم.



