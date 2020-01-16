"شاهد نت".. تبدأ عرض مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"

بدأ موقع "شاهد نت"عرض مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"، المكون من ١٠ حلقات.



مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، وسيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبدالناصر.



ويضم "فى كل أسبوع يوم جمعة" مجموعة من النجوم وهم منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، مي الغيطي، عارفة عبد الرسول، خالد أنور.





وتدور أحداث المسلسل حول "ليلي" فتاة لديها ماضي مجهول، تضطرها الظروف للعيش مع "عماد"، وهو شاب يعاني من اضطراب عقلي، وفى منزلة تحدث الجرائم أيام الجمعة من كل أسبوع.