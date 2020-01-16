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"النواب الأمريكي" يحيل الاتهامات ضد ترامب إلى مجلس الشيوخ

الخميس 16/يناير/2020 - 03:44 ص
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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أحال مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، قرار الاتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مجلس الشيوخ تمهيدًا لمحاكمته.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، أن رئيس المحكمة الأميركية العليا يؤدي الخميس اليمين الدستورية لترؤس محاكمة ترامب.

هذا، ويتهم مجلس النواب الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستغلال منصبه، وأيضا تعطيل عمل الكونجرس.
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محاكمة ترامب ترامب اخبار

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